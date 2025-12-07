  1. Ekonomim
UAEA uyardı: Çernobil'in koruma kalkanı delindi

Rusya'nın düzerlediği drone saldırısı, Çernobil Nükleer Santrali'nin milyarlarca euroluk yeni koruyucu çatısında delik açarak yapının radyasyon sızdırma ihtimalini artırdı.

Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nde 2019’da devreye alınan koruyucu çatı, bir drone saldırısıyla zarar görmesi nedeni ile radyasyonu engelleme işlevini yitirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yapılan incelemelerin ardından yapının kapsamlı onarıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. UAEA uyardı: Çernobil'in koruma kalkanı delindi - Resim : 1

 Şubat ayında düzenlenen saldırıda, yıkılan reaktörün üzerine kurulan “yeni güvenli çatı”da bir delik açıldı. Avrupa öncülüğünde 1 milyar 500 milyon euroya mal edilen çelik yapı, raylar üzerinde taşınarak reaktörün üzerine yerleştirilmişti.

 Rusya'nın düzerlediği drone saldırısı, Çernobil Nükleer Santrali'nin milyarlarca euroluk yeni koruyucu çatısında delik açarak yapının radyasyon sızdırma ihtimalini artırdı.

UAEA’nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği denetimde, drone saldırısının koruyucu çatının yapısını zayıflattığı belirlendi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi yaptığı açıklamada, "Çatıda geçici onarım yapıldı, ancak daha fazla bozulmayı önlemek ve uzun vadeli nükleer güvenliği sağlamak için zamanında ve kapsamlı bir restorasyon şart. UAEA, Çernobil sahasında nükleer güvenliğin ve emniyetin tam olarak yeniden sağlanması çabalarını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rusya'yı sorumlu tuttu, Rusya reddetti

Ukrayna, insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırının ardında Rusya'nın olduğunu iddia etmişti. Rusya ise tesise saldırdığı iddiasını reddetmişti.

