  3. UAEA: Yeni İsfahan uranyum zenginleştirme tesisinin durumu bilinmiyor
UAEA: Yeni İsfahan uranyum zenginleştirme tesisinin durumu bilinmiyor

UAEA Başkanı Grossi, İran’ın İsfahan’daki yeni yer altı zenginleştirme tesisinin durumuna ilişkin bilgi bulunmadığını belirterek, tesisin henüz denetlenemediğini açıkladı.

UAEA: Yeni İsfahan uranyum zenginleştirme tesisinin durumu bilinmiyor
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran’ın İsfahan’daki yeni zenginleştirme tesisinin durumunu bilmediklerini açıkladı.

Grossi, tesisin yeraltında bulunduğunu ancak henüz ziyaret edilmediğini belirtti.

Grossi, Washington’da düzenlenen bir konferans için bulunduğunu ve Trump yönetimi yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

İran, ABD-İsrail'in petrol rafinelerine saldırılarına misilleme olarak bölgedeki petrol tesislerini vuracağını bildirdiİran, ABD-İsrail'in petrol rafinelerine saldırılarına misilleme olarak bölgedeki petrol tesislerini vuracağını bildirdiDünya

 