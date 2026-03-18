UAEA: Yeni İsfahan uranyum zenginleştirme tesisinin durumu bilinmiyor
UAEA Başkanı Grossi, İran’ın İsfahan’daki yeni yer altı zenginleştirme tesisinin durumuna ilişkin bilgi bulunmadığını belirterek, tesisin henüz denetlenemediğini açıkladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran’ın İsfahan’daki yeni zenginleştirme tesisinin durumunu bilmediklerini açıkladı.
Grossi, tesisin yeraltında bulunduğunu ancak henüz ziyaret edilmediğini belirtti.
Grossi, Washington’da düzenlenen bir konferans için bulunduğunu ve Trump yönetimi yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.