Uber ve taksi şirketleri Waymo'ya karşı savaş başlattı!

Küresel araç çağırma devi Uber, otonom sürüş yarışında hızla büyüyen rakibi Waymo’nun pazar dominasyonunu kısıtlamak için radikal bir strateji değişikliğine gitti. Kendi sürücüsüz araç teknolojisinde geride kalan şirket, geçmişte sert rekabet içinde olduğu büyük taksi şirketleri ve sürücü sendikalarıyla güçlerini birleştirdi. Uber, ABD'nin kritik eyaletlerinde otonom araçların yaygınlaşmasını frenleyecek yasal düzenlemeler için dev bir lobi faaliyeti başlattı.

"Hibrit Ağ" önerisiyle Waymo’ya yasal fren

Uber; New Jersey ve Washington DC başta olmak üzere ABD genelinde otonom araçların piyasaya sürülme süreçlerinin yavaşlatılmasını ve platformların "hibrit ağ" yapısıyla çalışmasının zorunlu kılınmasını savunuyor. Şirketin sunduğu yasa teklifine göre, otonom araç hizmeti veren platformların yolculukların en az yüzde 85’inde insan sürücüleri kullanması şart koşuluyor.

İnsan sürücü zorunluluğunun yasalaşması halinde, teknolojide öne geçen Waymo gibi şirketlerin Uber’i devre dışı bırakarak kendi bağımsız uygulamaları üzerinden doğrudan yolcu taşıması engellenmiş olacak.

Eski düşmanlar aynı safta

Uber Başkan Yardımcısı Andrew Macdonald, şirketin sürücü haklarını savunan bu yeni tutumunun geçmiş dönemlerle kıyaslandığında "ironik" görünebileceğini kabul ederken; kuruluş yıllarında hızlı büyümeye odaklandıklarını, ancak artık toplumsal etkileri dikkate aldıklarını ifade etti. New York merkezli 32BJ sendikasının başkanı Manny Pastreich da bazı bölgelerde Uber ile aynı safta yer alarak otonom araçların kontrolsüz yayılımını yavaşlatmayı başardıklarını doğruladı.

Ancak sendikalar Uber’in bu hamlesine temkinli yaklaşmaya devam ediyor. 32BJ yetkilileri, Uber’in otonom araçların daha az tepkiyle karşılaştığı Kaliforniya, Nevada ve Teksas gibi 20’den fazla eyalette insan sürücüleri savunmadığına dikkat çekiyor.

Khosrowshahi üzerinde yatırımcı baskısı ve dev işten çıkarma

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, şirketin 2020 yılında kendi bünyesindeki sürücüsüz teknoloji birimini 4 milyar dolara satmasının ardından yatırımcıların yoğun baskısı altında bulunuyor. Kendi teknolojisini üretmek yerine ortaklık modeline yönelen Uber, harici otonom araç şirketlerine 10 milyar dolardan fazla kaynak ayırmış olsa da robotaksiler halen şirketin toplam yolculuk hacminin yüzde 0,5’inden azını oluşturuyor.

Öte yandan şirket, organizasyonel küçülmeye gitme kararı aldı. CEO Khosrowshahi, yönetim kademelerini sadeleştirmek ve kaynakları yeniden yönlendirmek amacıyla küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 3 bin 300 çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

Altı eyalette yasal süreçler durduruldu

Uber’in Yapay Zeka ve Otonom Araç Politikaları Direktörü Harry Hartfield, istihdam kaygıları ve güvenlik risklerini ele alan uzlaşmaların kalıcı politika ilerlemesi için tek yol olduğunu savunuyor. Şirketin yürüttüğü lobi faaliyetleri ve sendikal tepkiler şimdiden sonuç vermeye başladı; ABD’deki yaklaşık altı eyalette otonom araçlara ilişkin yasama çalışmaları, istihdam kaybı endişeleri nedeniyle bu yıl itibarıyla durduruldu.