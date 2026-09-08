Uber'in kurucusundan sürücüsüz araç sektörüne dev dönüş

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Ulaşım sektörünü kökten değiştiren Uber’in kurucu ortağı Travis Kalanick, sürücüsüz araç teknolojileriyle yollara geri dönmeye hazırlanıyor. Yeniden markalayarak hayata geçirdiği Atoms adlı girişimiyle dikkatleri üzerine çeken iş insanı, otonom taksi pazarındaki payını büyütmeyi hedefliyor.

​Sektörün devlerinden milyar dolarlık destek

​Temmuz ayında Andreessen Horowitz liderliğindeki finansman turunda 1,7 milyar dolarlık nakit akışı sağlayan Atoms, güçlü kadrosu ve dev bütçesiyle dikkat çekiyor. Bünyesinde 2 binden fazla uzmanı barındıran organizasyon; Waymo, Tesla ve Zoox gibi piyasa liderlerinden transfer ettiği yeteneklerle mühendislik gücünü pekiştiriyor. Ayrıca Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile küresel bankacılık devlerinin de finansal desteğini arkasına alıyor.

​Eski şirketiyle yeniden masada

​Büyük ölçekli robotaksi filosunu doğrudan işletmek yerine teknoloji sağlayıcısı olmayı tercih eden Atoms, ürettiği otonom sürüş sistemlerini Uber platformuna entegre etmek amacıyla ön temaslar gerçekleştirdi. Geçmişteki çalkantılı ayrılığa rağmen Uber’in Atoms’a 100 milyon dolarlık kaynak aktarması, taraflar arasındaki iş birliği potansiyelini güçlendiriyor.

​Kilit isimler projenin başında

​Atoms’un teknik operasyonlarının merkezinde ise endüstrinin tartışmalı fakat deneyimli figürlerinden Anthony Levandowski bulunuyor. Ağır sanayi ve madencilik odaklı otomasyon firması Pronto’nun satın alınmasıyla ekibe dahil olan Levandowski, otonom araç birimini sevk ve idare ediyor. Operasyonların finansal direksiyonunda eski Uber CFO’su Gautam Gupta otururken, yazılım ve araştırma kanadını ise Eric Meyhofer yönetiyor.

​Endüstriyel yapay zekâ, taşımacılık, madencilik ve gıda otomasyonuna odaklanan Atoms, geliştirdiği otonom çözümlerle küresel lojistik ve yolcu taşıma standartlarını yeniden tanımlamayı amaçlıyor.