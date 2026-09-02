UBS tarih verdi: Çinli teknoloji devleri yapay zekâdan 3 yılda kazanç sağlayacak

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Çinli internet şirketlerinin yapay zekâ alanındaki yüksek harcamaları kısa vadede kârları ve nakit akışlarını baskılarken, UBS bu tablonun önümüzdeki birkaç yıl içinde değişebileceğini düşünüyor. UBS Çin internet araştırmaları başkanı Kenneth Fong, yapay zekâ altyapısındaki mevcut kapasite sıkıntısının zamanla azalması halinde gelirden daha büyük payı internet platformlarının alabileceğini belirtti.

Yapay zekâda güç dengesi değişebilir

UBS’ye göre yapay zekâ sektöründe mevcut durumda kapasite kısıtlamaları ağırlıklı olarak üst tedarik zincirinde bulunuyor. Bu nedenle çip ve altyapı tarafındaki şirketler toplam kâr havuzundan daha büyük pay alıyor.

Ancak kapasite sorunlarının 2 ila 3 yıl içerisinde hafiflemesi halinde fiyatlama gücünün aşağı yönlü olarak değişmesi bekleniyor. Bu süreçte geniş kullanıcı kitlesine, veriye ve güçlü dağıtım kanallarına sahip internet şirketlerinin avantaj kazanacağı öngörülüyor.

Tencent ve Alibaba yatırımları artırıyor

Çin’in büyük teknoloji şirketleri yapay zekâ yatırımlarını hızlandırıyor. Tencent’in ikinci çeyrekteki sermaye harcaması yıllık bazda yaklaşık üç kat artarak 52,8 milyar yuana yükseldi. Şirket aynı dönemde 13,8 milyar yuan negatif serbest nakit akışı açıkladı.

Alibaba’nın haziran ayında sona eren çeyrekteki serbest nakit çıkışı ise bir önceki yıla göre iki kattan fazla artarak 44,7 milyar yuana ulaştı. Şirketin aynı dönemdeki üç aylık harcaması 67,7 milyar yuan olarak gerçekleşti.