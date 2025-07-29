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Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarından İsrail’e ziyaret!

Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları, İsrail'e ortak bir ziyaret gerçekleştirecek

Haber Merkezi
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Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarından İsrail’e ziyaret!
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İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri liderleri, "İsrail hükümetini yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'e ortak bir ziyaret

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta İsrail'e ortak bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

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