Üç Baltık ülkesinden Rusya ve Belarus sınırına savunma sistemi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya’nın saldırganlığı Baltık ülkelerinde güvenlik endişesine yol açtı. Estonya, Letonya ve Litvanya bölgede artan endişenin ardından yeni savunma sistemleri inşa etme konusunda anlaşmaya vardı.

Estonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Letonya’nın başkenti Riga’da bir araya gelen 3 Baltık ülkesinin bakanlarının önümüzdeki yıllarda askeri tehditlere karşı caydırıcı olması için savunma sistemleri inşa edilmesi konusunda anlaştığı aktarıldı. Açıklamada sistemlerin Rusya ve Belarus sınırında inşa edileceği vurgulanırken, detaylı bilgi paylaşılmadı.



Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ise, “Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı, ekipman, mühimmat ve insan gücünün yanı sıra sınırda savunma sistemlerine de ihtiyaç olduğunu gösterdi” açıklamasını yaptı.

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, “NATO’nun Doğu kanadını savunmak ve düşmanlarımızın hareket özgürlüğünü engellemek için Baltık Savunma Hattı’nı kuracağız” ifadelerini kullandı.