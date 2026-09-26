Üç çeşit yemek 1 Euro! Fransa’da öğrenciler akın etti, yemekhaneler alarm verdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cnous'un 25 Eylül tarihli açıklamasına göre, üniversite döneminin başlamasından bu yana geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,3 milyon daha fazla öğün servis edildi. Artan yoğunluk nedeniyle yemekhanelerde üretim, depolama ve servis kapasiteleri zorlanırken, kuruluşlardan mevcut imkanların sürdürülebilir şekilde kullanılması istendi.

1 Euro'luk yemek tüm öğrencilere açıldı

Fransa'da daha önce burslu veya ekonomik zorluk yaşayan öğrencilerle sınırlı olan 1 euroluk yemek uygulaması, 4 Mayıs 2026'dan itibaren tüm öğrencilere sunulmaya başlandı.

Uygulama, Crous tarafından işletilen üniversite restoranlarında geçerli. Bir öğün; bir ana yemek ile en fazla iki yan üründen oluşuyor. Başlangıç, peynir, tatlı, yoğurt veya meyve gibi ürünler de bu kapsamda sunulabiliyor.

Bir öğünün gerçek maliyeti 8 Euro

Crous verilerine göre 1 euroya satılan bir öğünün ortalama gerçek maliyeti yaklaşık 8 Euro. Devlet, 2026 yılında uygulamanın finansmanı için Crous ağına 50 milyon Euro ek kaynak sağladı.

Bu kaynak; fiyat farkının karşılanmasının yanı sıra ek personel istihdamı ve üretim ile depolama altyapısına yönelik yatırımlarda kullanılıyor. 2026 yılı için ayrıca 204 tam zamanlı eşdeğer personel istihdamına izin verildi.

Yoğunluk yemekhaneleri zorlamaya başladı

Uygulamanın öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanılması, özellikle üniversite restoranlarında kapasite sorununu gündeme getirdi.

Cnous, artan talep karşısında restoranların üretim, depolama ve servis imkanlarını mümkün olan en yüksek seviyeye çıkardığını açıkladı. Kuyrukların ve yoğunluğun azaltılması için yerel yönetimlerin öğrenci akışını düzenlemesi ve bazı noktalarda paket servis gibi alternatif yöntemleri geliştirmesi de gündeme geldi.

Çalışanların iş yükü de arttı

Artan öğrenci sayısı, üniversite yemekhanelerinde çalışan personelin iş yükünün de yükselmesine neden oldu. Cnous, uygulamanın sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için hem öğrencilerin hem de çalışanların güvenliği ve çalışma koşullarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuruluş, restoranların kapasitesinin aşılmaması için her bir noktanın "sürdürülebilir maksimum kapasitesinin" belirlenmesini istedi.

2027 için 143 milyon Euro'luk ek kaynak

Fransa hükümeti, uygulamanın devamı için 2027 bütçesinde Crous ağına 143 milyon Euro ek kaynak ayrılmasını planlıyor.

Cnous'un açıklamasına göre bu kaynak, artan öğrenci talebinin karşılanması ve restoranların ihtiyaç duyduğu kapasite ile altyapının desteklenmesinde kullanılacak.

"Maksimum sürdürülebilir kapasite" uyarısı

Cnous Başkanı Bénédicte Durand, bölgesel Crous yöneticilerinden restoranların kaldırabileceği maksimum sürdürülebilir kapasiteyi belirlemelerini istedi.

Cnous, 1 Euro'luk yemek uygulamasının öğrencilerin ekonomik yükünü azaltma amacıyla sürdürüldüğünü belirtirken, hizmetin devamında öğrencilerin ve çalışanların güvenliği ile refahının önceliklendirilmesi gerektiğini açıkladı.