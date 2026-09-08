Üç katlı Mate XT 2 tanıtıldı: Huawei yeni Kirin çipiyle iddiasını artırıyor

Huawei, akıllı telefon ve çip teknolojisinde yeni bir ürünü daha piyasaya sundu. Şirket, kendi geliştirdiği Tau Scaling Law yaklaşımından yararlanan Kirin işlemciyle çalışan üç katlı Mate XT 2 modelini tanıttı. Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu Chengdong, cihazda kullanılan Kirin 9050 Pro'nun şirketin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Kirin işlemcisi olduğunu belirtti.

Yeni Kirin çipinde farklı tasarım yaklaşımı

Kirin 9050 Pro'nun temelinde Huawei'nin Tau Scaling Law olarak adlandırdığı teknoloji bulunuyor. Bu yaklaşım, işlemci içerisindeki sinyallerin daha kısa mesafelerde ilerlemesini sağlayarak gecikmeleri düşürmeyi amaçlıyor. Sistem kapsamında geliştirilen LogicFolding teknolojisi ise devrelerdeki sinyal yollarını kısaltarak daha fazla transistörün daha dar bir alana yerleştirilmesine imkân tanıyor. Huawei'nin açıklamasına göre yeni işlemci, geçen yıl piyasaya çıkan Mate XTs modelindeki çipe kıyasla genel performansı yüzde 42 artırıyor.

Mate XT 2'nin fiyatı 19.999 yuan

Yeni işlemci, Huawei'nin üç katlı katlanabilir telefonu Mate XT 2'de kullanılıyor. Çin'de 19.999 yuandan başlayan fiyatla satışa sunulan cihazın bu fiyatı yaklaşık 2.980 dolara karşılık geliyor. Mate XT 2 aynı zamanda Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS'un yeni sürümü HarmonyOS 7'yi kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. HarmonyOS 7'nin yapay zekâ kodlama ajanlarını içeren beta versiyonu haziran ayında geliştiricilerin kullanımına açılmış ve daha sonra mevcut Huawei telefonlarında da kullanılmaya başlanmıştı.

Araştırma sonuçlarında dikkat çeken rakamlar

Huawei tarafından yayımlanan bir araştırma makalesinde yeni çipin önceki nesle göre daha düşük sıcaklıkta çalıştığı belirtildi. Araştırmaya göre Kirin 9050 Pro, milimetrekare başına yüzde 55 daha fazla transistör barındırıyor. Bazı kritik işlemlerde enerji tüketiminin ise yüzde 66'ya kadar azaltılabildiği ifade edildi. Ancak söz konusu çalışma ChinaXiv platformunda yayımlandı ve henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.

Huawei'nin 1,4 nanometre hedefi

Huawei, Tau Scaling Law yaklaşımının gelecekte çip yoğunluğunu daha da artırabileceğini düşünüyor. Şirket, bu teknolojiyle 2031 yılına kadar gelişmiş 1,4 nanometre üretim sürecine denk transistör yoğunluklarına ulaşılabileceğini açıkladı. Huawei ayrıca bu hedefe ulaşmak için ABD öncülüğündeki ihracat kısıtlamaları kapsamında bulunan gelişmiş aşırı ultraviyole litografi makinelerine ihtiyaç duyulmayabileceğini belirtiyor.

Katlanabilir telefon pazarında rekabet kızışıyor

Katlanabilir telefonların dünya genelindeki sevkiyatları geçen yıl yüzde 18 oranında yükseldi. Counterpoint Research, sektörün büyüme hızının bu yıl yüzde 24'e, 2027'de ise yüzde 37'ye ulaşmasını öngörüyor. Huawei'nin yeni modelini tanıttığı gün Xiaomi'nin de yeni katlanabilir telefonunu duyurması bekleniyor. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelini ise çarşamba günü tanıtmasının beklendiği belirtiliyor.

Huawei'nin çip yatırımları sürüyor

Huawei'nin çip ve yapay zekâ alanındaki çalışmaları şirketin finansal sonuçlarına da yansıyor. Şirketin araştırma ve geliştirme harcamaları yılın ilk yarısında yüzde 25 artarak 121,4 milyar yuana yükseldi. Aynı dönemde net kâr yüzde 36 düşüşle 23,8 milyar yuan oldu. Huawei'nin geliri ise yüzde 9,6 artarak 467,8 milyar yuana çıktı.

Çin akıllı telefon pazarında liderliğini koruyor

Huawei, yılın ikinci çeyreğinde Çin akıllı telefon pazarında yüzde 22,6'lık pay elde etti. Şirketin bu dönemdeki akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 19,4 yükseldi. Huawei'nin çip teknolojileri yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmıyor. DeepSeek ve Z.ai gibi yapay zekâ şirketlerinin, modellerin eğitimi ve çalıştırılması için Huawei'nin Ascend çipleri ile hızlandırıcılarından yararlanmayı planladığı belirtiliyor.

Huawei ve diğer Çinli çip üreticilerinin bu yıl ülkenin yapay zekâ sunucusu pazarının yaklaşık yüzde 80'ini elde etmesi bekleniyor.