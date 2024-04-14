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Üç ülke hava sahalarını açtı

Irak, Lübnan ve Ürdün, İran’ın İsrail'e yönelik misilleme operasyonunun sona erdiğini bildirmesinin ardından hava sahalarını uçuşlara yeniden açtı.

Haber Merkezi
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Üç ülke hava sahalarını açtı
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İran'ın İsrail'e yönelik dün geceki İHA ve füze saldırıları nedeniyle hava sahalarını geçici olarak kapatan Irak, Lübnan ve Ürdün, İsrail’in ardından hava sahalarını yeniden sivil uçuşlara açma kararı aldı.

İsrail'in hava sahasını Türkiye saatiyle 07.30'da sivil uçuşlara açtığı bildirilirken, Irak'ın INA haber ajansı, ülkenin Sivil Havacılık Kurumu’nun, hava sahasını tüm sivil uçaklar için yeniden açtığını duyurdu.

Ürdün televizyon kanalı Al-Mamlaka da, sivil havacılık otoritesi başkanı Haysam Misto'nun, “Ürdün hava sahasını açtı, her şey normale döndü” açıklamasında bulundu.

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