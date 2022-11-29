Üç ülkeden 'gaz birliği' hamlesi

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ile olan doğalgaz sevkiyatlarını desteklemek ve Çin'in de arasında bulunduğu diğer ülkelere enerji tedarik etmek için 'doğalgaz birliği' kurmayı değerlendiriyor.

Rus Interfax haber ajansındaki haber, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın açıklamasına dayandırıldı. Novak, söz konusu birliğin işleyişi veya müzakerelerin hangi aşamada olduğuna dair bilgi vermedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Tokayev ile gerçekleştirdiği toplantıda "doğalgaz birliği" fikrini dile getirdi. Sözcü, konuya dair detay vermedi.

Rusya dünyanın başlıca doğalgaz ihracatçılarından biriyken, Kazakistan ve Özbekistan'ın doğalgaz üretimi, tüketimini ancak karşılayabilir.

Rusya ile bu iki ülkeyi bağlayan doğalgaz boru hatlarına ek olarak, bu iki ülkeden geçerek Çin'e ulaşan bir başka doğalgaz hattı daha var.

Fakat Kazakistan ve Özbekistan, Çin ya da başka bir ülkeye daha önce Rus doğalgazını aktardığına dair bir açıklamada hiç bulunmadı.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün yaptığı açıklamada Çin'in Rusya ile enerji konusunda daha yakın ortaklık yürütmeye sıcak baktığını söyledi.

Çin devlet haber kanalı CCTV'de yer alan habere göre Xi, Çin ile Rusya enerji forumuna gönderdiği mesajda iki ülke arasındaki iş birliğinin enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.