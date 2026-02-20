Uçağa binebilmek için köpeğini havaalanında terk etti, gözaltına alındı

2 Şubat'ta meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda kadının köpeğiyle bilet kontuarına geldiği, ancak hayvanın "hizmet köpeği" olarak seyahat etmesi için gereken evrakları sunamadığı görüldü.

Biniş kartı alamayan kadın, köpeğinin tasmasını bilet kontuarına bağlayarak bölgeden uzaklaştı.

"Takip cihazı var, bana geri döner" savunması

Polis ekipleri, ihbar üzerine havalimanında yaptıkları aramada kadını biniş kapısında buldu. Gözaltına alındığı sırada memurlara direnen kadın, köpeğin üzerinde bir takip cihazı olduğunu, bu yüzden onu geride bırakmasının bir sorun teşkil etmediğini ve köpeğin kendisine geri döneceğini söyledi.

"Lütfen köpeğinizi havalimanında ya da başka bir yerde terk etmeyin"

Las Vegas Metropoliten Polis Departmanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bunu söylemek zorunda olduğumuza inanamıyoruz ama lütfen köpeğinizi havalimanında ya da başka bir yerde terk etmeyin" uyarısında bulundu.

Jet Blue koruma altına alındı

Havalimanı personeli ve polis memurları tarafından muhafaza edilen köpek, daha sonra hayvan koruma hizmetlerine teslim edildi.

Yasaların öngördüğü 10 günlük bekleme süresi boyunca sahibinin köpeği geri almaması üzerine Jet Blue "Retriever Rescue of Las Vegas" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun bakımına verildi.

Retriever Rescue of Las Vegas, yaptığı açıklamada Jet Blue'nun şu an güvende ve koruyucu aile yanında olduğunu bildirdi.

Kuruluş, köpeğin yaşadığı bu travmanın ardından ona ömür boyu sadakat ve güvenlik sunacak bir aile seçmek konusunda oldukça titiz davranacaklarını belirtti.