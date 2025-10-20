Uçağa meteor çarptı: Pilot yaralandı!

İlginç olay geçen perşembe günü Utah semalarında United Airlines uçağının Denver–Los Angeles seferi sırasında meydana geldi. Boing 737 MAX tipi yolcu uçağı 36 bin feet yüksekte uçatuğu sırada, kokpite meteor çarptı. Ön camlarından biri çarpmanın etkisiyle çatlarken, kopan cam parçaları pilotlardan birinin kolunda ciddi kesikler oluştururken, paneller de büyük zarar gördü.

Çarpma sırasında kokpit camının tamamen parçalanmaması olası faciayı önlerken, pilot, "Uçağa uzay cismi" çarptı anonsunun ardından Salt Lake City Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Metal çerçevede de hasar bıraktı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Utah üzerinde uçarken kokpit camına bir cisim çarpan yolcu uçağıyla ilgili soruşturma başlattı. Elde edilen ilk görüntülere göre, cismin camın sağ üst kısmına güçlü bir şekilde çarptığı, metal çerçevede de hasar oluşturduğunu gösteriyor. Ancak çok katmanlı yapıya sahip cam tamamen kırılmadı ve kabin basıncı korunabildi.

Öte yandan yetkililer, uzay enkazı ihtimali olsa da bilim insanları, meteor olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Yeryüzüne yılda yaklaşık 17 bin meteorun düştüğü, buna karşılık atmosferden geçen insan yapımı uzay enkazının çok daha az olduğu belirtiliyor.

NTSB, cam ve metal yüzeylerdeki izlerin analizinin cismin kaynağını net biçimde ortaya çıkaracağını açıkladı.