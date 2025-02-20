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Uçağı ters dönen havayolu şirketi yolculara koşulsuz 1 milyon TL ödeyecek

Kanada’da iniş yaparken uçağı ters dönen havayolu şirketi Delta, uçaktaki her yolcuya koşulsuz 30 bin dolar (1 milyon TL) ödemeyi teklif etti. Şirketin sözcüsü ödemenin şarta bağlı olmadığını duyurdu. Bu durum yolcuların dava açma özgürlüğünün devam edeceği anlamına geliyor.

Haber Merkezi
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Uçağı ters dönen havayolu şirketi yolculara koşulsuz 1 milyon TL ödeyecek
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İniş sırasında ters dönen uçağın yolcularına 'koşulsuz şartsız' 30.000 dolar teklif edildi.

Kanada’da iniş yaparken uçağı ters dönen havayolu şirketi Delta, uçaktaki her yolcuya koşulsuz 30 bin dolar (1 milyon TL) ödemeyi teklif etti.

Uçakta bulunan 80 kişinin tamamı kazadan sağ kurtuldu

Delta'nın 4819 sefer sayılı uçağı 17 Şubat'ta Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada alevler içinde kalmış ve takla atmıştı.

Uçakta bulunan dördü mürettebat 80 kişinin tamamı kazadan sağ kurtulmuş olsa da, 76 yolcunun tamamına tazminat teklif edildi.

"Koşulsuz ve şartsız teklif"

Bir Delta sözcüsü söz konusu teklifin "herhangi bir şarta bağlı olmadığını ve hakları etkilemediğini" belirtti. Bu da yolcuların havayolu şirketine dava açma özgürlüğünün devam edeceği anlamına geliyor.

Havayolu şirketi toplamda 2,3 milyon dolar ödeyecek

Euronews’in haberine göre yolcuların tamamının parayı kabul etmesi halinde havayolu şirketi toplamda yaklaşık 2,3 milyon dolar (83.5 milyon TL) ödeme yapacak.

 

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