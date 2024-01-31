Uçağın düşmesinin ardından Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası

Ukraynalı esirleri taşıyan Rusya'ya ait Il-76 tipi nakliye uçağının Belgorod bölgesinde düşmesinin ardından Rusya-Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “31 Ocak’ta yapılan müzakereler sonucunda esaret altında hayati tehlikesi bulunan 195 Rus askeri, Kiev rejimi kontrolündeki bölgelerden geri gönderildi.” denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, yapılan anlaşma doğrultusunda Rus tarafından 207 Ukraynalı esirin geri alındığını belirterek, “Bizimkiler evinde. 207 insan. Ne olursa olsun geri dönüyoruz” diyerek esaret altındaki tüm esirlerin geri dönmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya üzerinden esir değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "207 asker ve sivilimiz evine döndü. Esir olan herkesi geri getireceğiz. Buna yönelik çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olayın ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında esir değişim sürecinin devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtmişti. (İHA-AA)