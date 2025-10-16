Uçağın ön camı çatladı, ABD’li bakan İngiltere’ye acil iniş yaptı

  1. Ekonomim
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’i taşıyan uçak, Brüksel’den ABD’ye dönüşü sırasında uçağın ön camında çatlak meydana gelmesi sonucu Birleşik Krallık’a acil iniş yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını tamamlayarak ülkesine döndü.

Hegseth’i taşıyan uçağın ön camında ABD’ye dönüş yolunda çatlak meydana geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan açıklamada, uçağın Birleşik Krallık’a acil iniş gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Uçak, standart prosedürlere göre iniş yaptı ve Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkes güvende" denildi.

Hegseth daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Göreve devam" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yapılan incelemeler sonucu uçağın İrlanda’nın güney batısında uçuşu sırasında irtifa kaybetmeye başladığı tespit edildi. Daha sonra 10 bin fit irtifaya düştükten sonra doğuya yönelen uçak için genel bir acil durum sinyali verildiği bildirildi.

Şubat ayında da Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu taşıyan uçak kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle geri dönmüştü.

