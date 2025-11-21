Uçak kazasında ön rapor çıktı: 4 numaralı motor inişten sonra hızlandı

Hüseyin ASLIYÜCE

Kazanın ardından yapılan incelemede, kokpitte, 1, 2 ve 3 numaralı motorların gaz kolları kapalı ve reverse kolları maksimum pozisyondaydı. 4 numaralı motorların reverse kolu tam ileri konumdaydı.

Uçak boş olarak Dubai’den geldi

Emirates SkyCargo adına yapılan uçuşta, TC-ACF tescilli uçak Dubai’den boş olarak Hong Kong Havalimanı’na geliyordu. Kazada uçakta bulunan 4 kişilik ekip kurtulurken uçağın pist dışına çıkarken çarptığı araçtaki iki yer görevlisi hayatını kaybetmişti.

Hong Kong Air Accident Investigating Authority (AAIA-Hava Kazası Araştırma Otoritesi) tarafından hazırlanan ön raporda şu detaylar yer aldı:

* Uçuş gününün ilk kalkışından önce kokpitte yer alan Hidrolik Sistem 1 göstergesinde arıza bakım personeli tarafından görüldü.

* 4 numaralı motor revers sisteminin çalışmadığı belirlendi. Bu iki arıza, uçağın uçmasına engel değildi. Bakım defterine arızalar yazıldı.

* Kalkıştan sonra, mevcut kanıtlar pist dışına çıkana kadar normal bir uçuşla tutarlı olduğu ortaya konuldu.

* Pilotlar iniş için yaklaşma sırasında Otomatik Fren 2 ve Flap 25 planladı.

* 07L Pisti’nin (RWY) Aletli İniş Sistemi’ne (ILS)2 geçiş tamamlandıktan sonra, uçağa Hava Trafik Kontrolü (ATC) tarafından iniş izni verildi.

* ATC ayrıca rüzgar yönünün 030 derece 18 knot olduğunu bildirdi ve mürettebata inişten sonra pistten çıkana kadar hızlarını korumaları talimatını verdi.

* Mürettebat, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten iniş iznini telsizden tekrarladı. İnişten sonra Autobrake 4’e uygun uçuş ekibi çağrısıyla uzatıldı.

* 2 ve 3 numaralı motorlarda yaklaşık %95 N1’lik ters itme gücü seçildi ve 1 numaralı motor rölantide revers’e alındı.

* EICAS ekranında bir AUTOBRAKES mesajı belirdi.

* Autobrake devre dışı bırakıldı.

* Kaptan uçağın kontrolünü ele aldı.

* Sonrasında, Uçuş Veri Kaydedicisinden aşağıdaki veriler gözlemlendi:

* 4 numaralı motor, 03:52:30’da %90 N1 ileri itme gücüne ulaştı.

* Seçilen tüm severse 03:52:35’te kapatıldı.

* 4 numaralı motor, 03:52:36’da yaklaşık %106 N1 ileri itme gücüne ulaşmaya devam etti ve 03:52:42’de %107 N1’e ulaştı. Yaklaşık %92 N1’lik ters itme kuvveti, 2 numaralı motorda 03:52:41’de tekrar seçildi. 1 ve 3 numaralı motorların ters itme kuvvetleri de sırasıyla yaklaşık %83 N1 ve %91 N1’lik ters itme kuvvetlerine ulaşacak şekilde devreye alındı. Bu ters itme kuvvetleri, uçak pistten çıktıktan sonra gerçekleşti.

* Otomatik fren seçicisi “Disarmed”ı gösteriyordu.

* Speed Brake kolu Uçuş Kilitleme konumundaydı.

* 1, 2 ve 3 numaralı motorların gaz kolları kapalı ve severse kolları maksimumdaydı.

* 4 numaralı motorların reverse kolu tam ileri konumdaydı.

* Yakıt Kontrol Anahtarları “Çalışıyor” konumuna getirildi.

Hong Konglu kaza kırım araştırma ekibi, halen çalışmaların devam ettiği ve ana raporun önümüzdeki aylarda hazırlanarak sunulacağını açıkladı.