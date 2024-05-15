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Uçak pistinde kaza: Fırlatma koltuğu sisteminin çalışması sonucu 1 pilot öldü

ABD'nin Texas eyaletinde pistte yer alan uçağın fırlatma koltuğu sisteminin belirlenemeyen bir sebeple çalışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Uçak pistinde kaza: Fırlatma koltuğu sisteminin çalışması sonucu 1 pilot öldü
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Texas eyaletindeki Sheppard Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan açıklamaya göre, 80. Uçuş Eğitim Kanadı'ndan pilot eğitmeni Yüzbaşı John Robertson, T-6A Texan II tipi uçak ile pistte saha operasyonu yürüttüğü sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple uçağın fırlatma koltuğu sistemi çalıştı.

Uçağın kanopisinin (kokpiti saran saydam yapı) ve pilot koltuğunun hava aracı yerdeyken fırlamasıyla ağır yaralanan Robertson, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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