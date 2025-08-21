Uçak şirketi ICON Aircraft’ın CEO’su Hawkins, paraşüt kazasında hayatını kaybetti

Bern Kantonu Polis Teşkilatı’nın açıklamasına göre, 58 yaşındaki ABD’li iş insanı pazartesi günü sabah saatlerinde üç arkadaşıyla birlikte bir helikopterden atladı.

Hawkins, özel paraşüt kıyafetiyle yaptığı atlayış sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçlara çarptı ve düşerek yaşamını yitirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan arama sonucu Hawkins’in cansız bedenine ulaştı.

İsviçre polisi ölen kişinin ABD vatandaşı olduğunu doğrularken, isim paylaşmadı. Ancak İngiliz basını ve çok sayıda uluslararası medya kuruluşu, hayatını kaybeden kişinin ICON Aircraft CEO’su Kirk Hawkins olduğunu duyurdu.

Hawkins’in iş ortağı Steen Strand de LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi doğruladı: “Korkunç bir haberim var. Kirk, tanıdığım en olağanüstü insandı.” Şirketten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eski bir ABD Hava Kuvvetleri pilotu olan Hawkins, 2006 yılında ICON Aircraft’ı kurmuş, geliştirdiği ICON A5 modeliyle iki kişilik hafif hava aracı segmentinde dikkat çekmişti.

Hawkins’in ölümü, hem havacılık dünyasında hem de girişimcilik ekosisteminde büyük üzüntü yarattı.