Uçak yolcularına kötü haber: Üst bagaj dolabını kullanana ek ücret geliyor

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Avustralyalı düşük maliyetli hava yolu şirketi Jetstar, kabin bagajı kurallarını yeniden düzenledi.

Yeni uygulamaya göre yolcular, yalnızca önlerindeki koltuğun altına sığabilecek küçük bir kişisel çantayı ücretsiz olarak uçağa alabilecek. Baş üstü bagaj dolaplarını kullanmak isteyen yolcular ise ek ücret ödemek zorunda kalacak.

Kısa mesafeli uçuşlarda 25 Avustralya dolarından başlayan ücretin, bazı uluslararası seferlerde 52 Avustralya dolarına kadar yükseleceği açıklandı. Söz konusu ücretin, öncelikli uçağa biniş hizmetini de içerdiği belirtildi.

7 kilogramlık sınır kaldırılıyor

Jetstar, yeni uygulamayla birlikte mevcut 7 kilogramlık kabin bagajı sınırını da kaldıracağını duyurdu. Buna göre yolcuların el bagajları, uçağa biniş öncesinde rutin olarak tartılmayacak.

Şirket, güvenlik nedeniyle yolcuların baş üstü dolaplara kendi başlarına yerleştirecekleri bagajların 10 kilogramı aşmamasını tavsiye etti.

Jetstar, düzenlemenin yolcular ve kabin ekibinden gelen geri bildirimler doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Açıklamada, kapıda yapılan bagaj tartımları ile baş üstü dolaplarda yer bulunamamasının en fazla şikayet edilen konular arasında yer aldığı ifade edildi.

Yeni uygulama sosyal medyayı ikiye böldü

The Guardian'ın haberine göre, Jetstar'ın yeni kabin bagajı uygulaması sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.

Bazı kullanıcılar, hava yolu şirketlerinin uçuşlarda sunduğu birçok hizmet için zaten ek ücret talep ettiğini belirterek kararı eleştirdi.

Diğer yandan uygulamayı destekleyen yolcular ise büyük valizlerin baş üstü bagaj dolaplarını doldurduğunu, bu nedenle küçük el çantaları için yeterli alan kalmadığını savundu.