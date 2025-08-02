Uçaklarda el bagajında sıvı yasağı kalkıyor mu? AB'den yeni adım

Uçak yolculuklarında sıvılarla terör saldırısı ihtimali nedeniyle el bagajında küçük bir miktarın üzerinde sıvı taşınması yasak... Ancak Avrupa Birliği (AB), bu yasağın kaldırılması yönünde bir adım attı.

DW'nin haberine göre AB Komisyonu Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada sıvıların patlayıcı içerip içermediğini güvenilir şekilde tespit edebilen tarama cihazlarının kullanımına onay verildiğini duyurdu.

Bu araçlar sayesinde el bagajlarına içeceklerden sıvı gıdalara ve kozmetik ürünlerine kadar izin verilmesi mümkün hale gelebilir.

Mevcut 700 cihaz yeni teknolojiyi kullanıyor

AB Komisyonu'na göre, halihazırda Birliğin 21 ülkesindeki havalimanlarında kurulu 700 cihaz, söz konusu teknolojiyle çalışıyor.

Cihazlar el bagajını, tıpta da kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisi yöntemiyle tarıyor.

"Geçiş süreci çok yüksek maliyetli"

Almanya Havalimanları Birliği'nin (ADV) bir sözcüsü ise ülkedeki tüm kontrol noktalarının dönüştürülmesinin zahmetli ve maliyetli olacağını söyledi.

Sözcü, "Uygulama sadece yüksek maliyetlere neden olmakla kalmıyor, kontrol noktalarında kapsamlı yapısal ayarlamaları da şart koşuyor" diyerek Almanya'da geçişin zor ve uzun süre alabileceğine dikkat çekti.