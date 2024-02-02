  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Uçakta bomba şakası yaptı, 3 milyon 600 bin TL tazminat ödeyecek
Takip Et

Uçakta bomba şakası yaptı, 3 milyon 600 bin TL tazminat ödeyecek

Bineceği uçağı patlatacağı konusunda şaka yapan 18 yaşındaki genç yolcu 120 bin dolar ödemeye mahkum edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uçakta bomba şakası yaptı, 3 milyon 600 bin TL tazminat ödeyecek
Takip Et

BBC'nin haberine göre; Easyjet uçağıyla İngiltere'den İspanya'ya gidecek olan 18 yaşındaki Aditya Verma adındaki 18 yaşındaki yolcu, uçuş öncesi arkadaşlarına sosyal medya üzerinden uçağı patlatacağı ile ilgili mesaj gönderdi. Mesajların tespit edilmesiyle havadaki uçağa F-16 savaş uçakları inene kadar eşlik etti.

İniş sonrası söz konusu yolcu gözaltına alınırken uçakta da geniş çaplı arama yapıldı.

Yargılanması yapılan gencin şaka yapmak istediğini söyledi. Mahkeme, yolcunun savaş uçaklarının havalanmasının maliyeti olan 103 bin doları ödemesine ve ayrıca 17 bin dolar tazminata mahkum edilmesine karar verdi.

18 yaşındaki genç toplamda 120 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 600 bin TL) tazminata mahkum edildi.

Dünyanın en değerli kapısı: Boeing 28 milyar dolar kaybettiDünyanın en değerli kapısı: Boeing 28 milyar dolar kaybettiİGA

 

 