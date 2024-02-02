Uçakta bomba şakası yaptı, 3 milyon 600 bin TL tazminat ödeyecek

BBC'nin haberine göre; Easyjet uçağıyla İngiltere'den İspanya'ya gidecek olan 18 yaşındaki Aditya Verma adındaki 18 yaşındaki yolcu, uçuş öncesi arkadaşlarına sosyal medya üzerinden uçağı patlatacağı ile ilgili mesaj gönderdi. Mesajların tespit edilmesiyle havadaki uçağa F-16 savaş uçakları inene kadar eşlik etti.

İniş sonrası söz konusu yolcu gözaltına alınırken uçakta da geniş çaplı arama yapıldı.

Yargılanması yapılan gencin şaka yapmak istediğini söyledi. Mahkeme, yolcunun savaş uçaklarının havalanmasının maliyeti olan 103 bin doları ödemesine ve ayrıca 17 bin dolar tazminata mahkum edilmesine karar verdi.

18 yaşındaki genç toplamda 120 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 600 bin TL) tazminata mahkum edildi.