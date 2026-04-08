Uçakta olay çıkaran sarhoş yolcu 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Polonya'nın Krakau kentinden İngiltere'nin Bristol şehrine giden bir uçakta sarhoş olup olay çıkaran yolcu 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

61 yaşındaki erkek yolcunun uçağa binmeden önce içki içmeye başladığı ve alkol tüketimine uçakta da devam ettiği, kabin personelinin talimatlarına uymadığı, personel ve diğer yolculara hakaret ettiği belirtildi.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre yolcunun yerine oturmayı reddetmesi nedeniyle pilotun, Bristol Havalimanı'na ilk iniş denemesini yarıda kesmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Polis memuru: Böyle küfürleri hayatımda duymadım

Piste iniş sonrasında polis uçağa bindiği sırada da uçaktaki gerilimin devam ettiği, yolcunun uçaktan ancak asansörlü platform yardımıyla çıkarılabildiği belirtildi. İngiliz PA ajansına konuşan bir polis memuru, meslek hayatı boyunca tanık olduğu en ağır hakaretleri işittiğini söyledi.

Yolcu mahkeme önünde suçunu kabul ederken avukatı, müvekkilinin "davranışından dolayı çok üzgün olduğunu ve derinden sarsıldığını" söyledi.

Avukatı, sicili kabarık olan sanığın sırt ağrıları, depresyon ve anksiyeteye karşı ilaç kullandığını, ancak ilaçlarını uçuş öncesinde kaybettiği için uçakta fazla alkol tükettiğini söyledi.