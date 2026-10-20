"Uçan araba" şovu Tesla hisselerinin düşüşünü engelleyemedi

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Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla, geçen hafta gerçekleştirdiği büyük organizasyonla yeni Roadster modelini ve "uçan araba" teknolojisini görücüye çıkardı. Havada takla atabilen ve dik rampalardan tırmanabilen bu futuristik model büyük yankı uyandırsa da, şirketin borsa performansına yansımadı. Yüksek değerleme endişeleri ve genel piyasa koşullarının etkisiyle Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybederken, sadece geçen hafta yaklaşık yüzde 7,3 oranında geriledi.

Kredi risk primi ve yatırımcı belirsizlikleri

Analistler, robotaksi, insansı robot Optimus ve yapay zeka altyapısına yapılan devasa yatırımların ne zaman sürdürülebilir gelir yaratacağının belirsizliğini koruduğunu vurguluyor. Beklenen getirilerin gecikmesi hisseler üzerinde baskı oluştururken, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin tetiklediği borçlanma maliyetleri de nakit akışına yönelik endişeleri artırdı. Bu gelişmelerin ardından Tesla'nın 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 188,1 baz puana yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Üçüncü çeyrek bilançosu bekleniyor

Piyasa değerlemesi ve borç riskleri tartışılırken gözler tamamen şirketin çarşamba günü ABD piyasalarının kapanmasının ardından açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançosuna çevrildi. Şirketin araç teslimatları 486 bin 532 ile beklentilerin üzerine çıkıp Avrupa'daki satışlarını artırsa da, finansal tablolardaki karlılık görünümü ve robotik yatırımların gelire yansıması yatırımcıların kararlarında belirleyici olacak.