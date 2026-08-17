Uçuş kodu karıştı, hava faciasının eşiğinden dönüldü

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Cuma günü gece yarısından hemen sonra meydana gelen olayda, Chicago'dan gelen ve Phoenix'e iniş yapmaya hazırlanan bir uçak ile Phoenix'ten kalkış yapan diğer bir uçak aynı anda "American 2482" kodunu kullandı.

Hava trafik kontrolörünün dikkati olası kazayı önledi

Hava trafik kontrolörü, iki uçağın rotalarının kesiştiğini ve aynı çağrı kodunu paylaştığını fark ederek hızla müdahalede bulundu.

Karışıklığı önlemek adına pilotlara talimat verirken uçakları "gelen American 2482" ve "giden American 2482" şeklinde ayırt ederek hitap etmeye başladı.

Gelen uçağı güvenli bir irtifada tutan kontrolör, kalkış yapan uçağın da fazla yükselmesini engelleyerek iki uçak arasında güvenli mesafenin korunmasını sağladı.

25 yıllık meslek hayatında iki uçağın aynı çağrı koduyla bu şekilde yakınlaştığını ilk kez gördüğünü belirtilen kontrolör, olayın ardından facia ile sonuçlanabileceğini ancak sorunun çözülmüş olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rötarlı uçuş kafa karışıklığına yol açtı

Independent'ın haberine göre olayın, Chicago'dan kalkması gereken uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmesi üzerine meydana geldiği bildirildi.

American Airlines yetkililerinin, Phoenix'teki yolcuların mağdur olmaması adına ikinci bir uçak tahsis ettiği, ancak operasyonel hata sonucu her iki uçağın da aynı uçuş numarasıyla aynı anda havada kaldığı aktarıldı.

ABD Federal Havacılık Dairesi ve American Airlines, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.