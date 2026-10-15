Uçuş yasakları kalktı: Irak ve Kuveyt arasında hava trafiği tekrar faaliyette

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Irak makamları, bölgesel güvenlik durumu ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda bir süre önce askıya alınan uçuşlara ilişkin yeni bir karar aldı. Yapılan resmi duyuruda, Kuveyt ile karşılıklı uçak seferlerinin yeniden başlatıldığı bildirildi. Kararın ardından iki ülke arasındaki havayolu ulaşımının normale dönmesi bekleniyor.

Güvenlik önlemleri ve seferlerin resumption aşaması

Daha önce artan riskler ve güvenlik endişeleri sebebiyle tedbir amaçlı durdurulan seferlerin açılması, iki ülke arasındaki ticari ve sosyal ilişkilerin canlanması açısından önem taşıyor. Havacılık yetkilileri, uçuşların belirlenen tarifeler çerçevesinde güvenli bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.