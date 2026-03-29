Uçuşlar askıya alındı, yüzlerce İsrailli Ürdün'de mahsur kaldı

İsrail Kanal 12'inin haberinde, Ürdün'ün İsrail hava yolu şirketi Arkia'nın bazı uçuşlarına izin vermemesinin ardından İsraillilerin, ülkenin güneyindeki Akabe'de bulunan Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldığı ifade edildi.

Haberde, Ürdün makamlarının kararı sonrası Akabe Havalimanı'nda mahsur kalan yüzlerce İsraillinin görüldüğü bir video yayımladı.

İsrail'in ikinci büyük hava yolu şirketi olarak bilinen Arkia ise yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün makamlarının politikasında dünden itibaren ani bir değişiklik olduğu; Avrupa'daki bazı uçuşlara onay verilmemesi nedeniyle şirketin Ben Gurion Havalimanı'na alternatif olarak yürüttüğü bazı seferlerin askıya alındığı" ifade edildi.

Uçuşların bir kısmının Mısır'daki Taba Havalimanı'na aktarılacağı bilgisi verildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberinde, Arkia şirketinin, geçen hafta uçuş operasyonlarının çoğunu Ürdün ve Mısır'daki havalimanlarına taşıdığını; bu sabah saatlerinde ise Ürdün makamlarının bu planın uygulanmasını engellediğini duyurduğuna yer verildi.

İsrail havacılık sektöründen üst düzey yetkililer, gazeteye yaptıkları açıklamada Arkia'nın nihayetinde, Ürdün üzerinden gerçekleştirdiği tüm uçuşları iptal etmek zorunda kalacağını öngördü.

Ürdün makamlarından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 3 özel uçağın İran'ın misillemeleri nedeniyle hasar aldığı gün İsrail Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, yabancı hava yolu şirketlerine Ben Gurion Havalimanı'nın kapatılma süresinin 16 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, İsrail'i füze misillemeleriyle hedef alıyor.