UFO arşivi genişliyor: Pentagon 1952'den görüntüleri paylaştı

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1952'den gizemli görüntüler

Yeni yayımlanan materyaller arasında 1952 yılında ABD'nin Utah eyaleti üzerinde çekildiği belirtilen görüntüler dikkat çekti.

Görüntülerde, gökyüzünde "bir sürü halinde hareket ediyormuş gibi görünen" tanımlanamayan nesnelerin bulunduğu aktarıldı. Söz konusu kayıtların, ABD'nin yıllar boyunca arşivlerinde tuttuğu ve kamuoyuyla paylaşmadığı UAP materyalleri arasında yer aldığı belirtildi.

UFO araştırmalarına 22 milyon dolarlık kaynak

Pentagon'un yayımladığı belgelerde yalnızca görüntüler değil, tanımlanamayan hava olaylarının araştırılmasına ilişkin resmi kayıtlar da bulunuyor.

Dosyalar arasında 2008 tarihli bir harcama raporu da yer aldı. Rapora göre hükümet, söz konusu dönemde UAP araştırmaları için yaklaşık 22 milyon dolar kaynak ayırdı.

Bu kayıtlar, ABD yönetiminin tanımlanamayan hava olaylarını araştırmak amacıyla geçmiş yıllarda yürüttüğü çalışmaların mali boyutuna ilişkin ayrıntılar sunuyor.

Pentagon yeni dosyaları da yayımlayacak

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, UAP ve UFO dosyalarının bir sonraki bölümünün hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Parnell, Savunma Bakanlığı'nın yeni belgeleri önümüzdeki dönemde aşamalı olarak kamuoyuna sunmaya devam edeceğini bildirdi.

İlk dosya mayısta yayımlandı

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında ilgili bakanlık ve kurumlara, uzaylılar ve UFO'larla ilgili devlet arşivlerinde bulunan dosyaların belirlenmesi ve kamuoyuna açıklanması yönünde talimat verileceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda Pentagon ilk belge grubunu 8 Mayıs'ta, beşinci grubu ise 7 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Arşivde video, fotoğraf ve tanık ifadeleri bulunuyor

Pentagon'un UFO ve UAP dosyaları için oluşturduğu internet sitesinde çok sayıda video ve fotoğrafın yanı sıra siviller ile askeri personelin ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar da yer alıyor.

Son yayımlanan 6. parti belgelerle birlikte, ABD hükümetinin yıllardır kayıt altında tuttuğu ancak kamuoyuna açıklanmayan tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin arşivin kapsamı da genişledi.