  3. Uganda’da büyük trafik faciası: 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Uganda'da iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda’da başkent Kampala ile Gulu’yu birbirine bağlayan ana yolda, sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililerin açıklamasına göre kaza, 00.15 sıralarında başkent Kampala ile ülkenin kuzeyindeki Gulu kenti arasındaki otoyolda Kitaleba köyü yakınlarında gerçekleşti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

