Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Almanya merkezli BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yeni şirketinin adı "Arife" oldu.

İlaç ürünlerinin araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirketin genel merkezi Mainz'da bulunuyor. Handelsblatt gazetesinin Arife hakkındaki bu bilgileri ilaç şirketinin sözcüsü tarafından doğrulandı.

Şahin, eşi Özlem Türeci ile birlikte geçen mart ayında yaptığı açıklamada, BioNTech'i en geç 2026 yılı sonunda bırakıp yeni bir şirket kuracaklarını duyurmuştu.

İki bilim insanı, yeni şirketlerinde mRNA tabanlı yeni nesil ilaçların geliştirilmesine odaklanmak istiyor. Şahin ve Türeci bu arada BioNTech'in hissedarları olarak kalmaya da devam etmeyi planlıyor.

BioNTech'in başına Oelkers geçiyor

Mainz merkezli ilaç şirketi BioNTech'in, eşi ile birlikte kurucusu ve yöneticisi olan Şahin'in yerini, İsveçli ilaç şirketi Swedish Orphan Biovitrum'un (Sobi) genel müdürlüğünü yapan Guido Oelkers'in alacağı, geçen ağustos ayı başında duyurulmuştu.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Oelkers'in, BioNTech'te yönetim kurulu başkanlığı görevine en geç 1 Şubat 2027 tarihinde başlaması bekleniyor.

BioNTech, Corona pandemisi sırasında dünya çapında üne ulaşmış ve ABD'li ortağı Pfizer ile birlikte Covid-19'a karşı aşı için ilk pazar onayını alan şirket olmuştu.

Bu aşı ile milyarlarca euro kazanan şirket, günümüzde onkoloji alanında yeni ürünlerin geliştirilmesine ağırlık veriyor.