UKMTO duyurdu: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan tanker vuruldu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından gecikmeli yayımlanan yazılı açıklamada, doğrulanmış bir kaynağın geminin 6 Ekim'de Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

Vurulan geminin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma bildirilmediği, hasar veya çevresel etki olup olmadığının ise henüz bilinmediği kaydedildi.