UKMTO: Hürmüz Boğazı'nda bir gemi türü belirsiz mühimmatla vuruldu

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UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğu bildirildi.

Gemiye türü belirsiz bir mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, mürettebatın durumu, hasar tespiti ve geminin çevreye etkisiyle ilgili herhangi bilginin edinilemediği aktarıldı.

İncelemenin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gemilere dikkati seyretme ve şüpheli durumları bildirme tavsiyesinde bulunuldu.