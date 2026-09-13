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UKMTO: Hürmüz Boğazı'nda bir gemi türü belirsiz mühimmatla vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin türü belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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UKMTO: Hürmüz Boğazı'nda bir gemi türü belirsiz mühimmatla vuruldu
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UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğu bildirildi.

Gemiye türü belirsiz bir mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, mürettebatın durumu, hasar tespiti ve geminin çevreye etkisiyle ilgili herhangi bilginin edinilemediği aktarıldı.

İncelemenin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gemilere dikkati seyretme ve şüpheli durumları bildirme tavsiyesinde bulunuldu.

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