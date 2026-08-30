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UKMTO: Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı yakınından geçen bir tankere kaynağı bilinmeyen bir mühimmat isabet ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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UKMTO: Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankere "kaynağı bilinmeyen bir mühimmat" isabet etti.

Meydana gelen olayda henüz can kaybı veya yaralanma açıklanmadı.

Yetkililerin olayı soruşturduğu ifade edilen açıklamada, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.