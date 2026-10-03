UKMTO: Umman'da bir tanker, kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir ham petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman'ın yaklaşık 7,4 kilometre doğusunda bir ham petrol tankerinin iskele tarafından kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu ihbarının alındığı belirtildi. Mürettebatın güvende olduğu kaydedilen açıklamada, yetkililerin olayı araştırdığı ifade edildi.