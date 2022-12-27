Ukrayna: 100’den fazla gemi bekliyor

Ukrayna Altyapı Bakanlığı yapılan açıklamada, yüklenmek üzere Ukrayna limanlarına giden 73 gemi ile Afrika, Asya ve Avrupa’ya giden 22 gemi dahil olmak üzere toplamda 99 geminin bekletildiği belirtildi.

Açıklamaya göre son iki günde Odesa Limanı’ndan tahıl yüklü 9 gemi yola çıktı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, Rusya’nın güneyindeki stratejik bombardıman uçaklarının bulunduğu bir askeri hava üssüne düzenlediği drone saldırısında üç Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tass ajansının bakanlığa atıfta bulunduğu haberinde, hiçbir uçağın hasar görmediği belirtildi. Bu saldırı ile birlikte Rusya’nın Saratov bölgesindeki Engels üssü bu ay ikinci kez vurulmuş oldu.

Rusya, aralık ayı başlarında Ukrayna’daki enerji ve iletişim altyapısına havadan ve denizden fırlatılan füzelerle Ukrayna’ya misilleme yapmıştı.