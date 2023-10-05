Ukrayna: 11 bini sivil 26 bin kayıp aranıyor

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Leonid Timçenko, ülkede 26 binden fazla kişinin kayıp olarak arandığını bildirdi.

Timçenko, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, ülkede kayıp olarak aranan sivil ve asker sayısına ilişkin bilgi verdi.

An itibarıyla ülkede 26 binden fazla kişinin kayıp olarak arandığını belirten Timçenko, "Bunların 11 bini sivil, yaklaşık 15 bini de asker." dedi.

Timçenko, her kayıp kişi hakkındaki bilgilerin kayıt altına alındığını ve buna ilişkin listeye eklendiğini kaydetti.