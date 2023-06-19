Ukrayna: 2 haftada 8 yerleşim yeri kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusunun hem taarruz hem de savunma operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusların doğuda Ukrayna birliklerinin Bahmut yönünde ilerlemesini durdurmak için ek birlikler konuşlandırdığını savunan Malyar, "Bu yönde çatışmaların yoğunluğu geçen hafta azaldı ancak çatışmalar devam etti. Toplam 41 çatışma yaşandı ve birliklerimiz birkaç bölgede ilerleme kaydetti." ifadelerini kullandı.

Malyar, Rus ordusunun geçen hafta Liman, Kupyansk, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bu bölgelerde mevzi kaybetmediklerini söyledi.

Güney cephede son bir haftada taarruzun birkaç yönde gerçekleştiğine dikkati çeken Malyar, şöyle devam etti:

"Berdyansk ve Melitopol yönlerinde 2 hafta süren taarruz operasyonları sırasında Tavriya savunma kuvvetleri, Novodarivka, Levadne, Storojeve, Makarivka, Blagodatne, Lobkove, Neskuçne, Pyatihatki olmak üzere toplam 8 yerleşim yerini kurtardı. Birliklerimiz 7 kilometreye kadar ilerledi. Kurtarılan toprak alan 113 kilometrekareyi oluşturuyor."

"Birliklerimiz, Rusların 2 komuta merkezini vurdu"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da son 24 saatte Rusların, Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 59 hava saldırısı düzenlediği, tanksavar füze sistemlerinden 100'den fazla ateş açıldığı belirtildi.

Aralarında çocukların olduğu sivillerin öldüğü ve yaralandığı ileri sürülen açıklamada, kritik altyapının hasar gördüğü, 20'den fazla evin ve bir okulun yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde Harkov, Çernigiv, Donetsk, Lugansk, Zaporijya, Herson bölgelerinin yerleşim yerlerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı.

Ukrayna hava kuvvetlerinin son 24 saatte Rusların yoğunlaştığı bölgeleri 10 kez bombaladığı belirtilen açıklamada, "Askerlerimiz düşmanın Ka-52 helikopterini, 3 Şahed İHA'sını ve 7 keşif İHA'sını imha etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin de Rusların 2 komuta merkezini, 4 tanksavar füze sistemini, asker ve teçhizatın yoğunlaştığı 2 bölgeyi ve 2 mühimmat deposunu vurduğu iddia edildi.