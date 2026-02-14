Ukrayna, AB tam üyeliğini 2027’ye çekti

AB’nin, Rusya’nın 2022’de başlattığı savaşın ardından Ukrayna’ya aday ülke statüsü vermiş ve müzakere sürecinin önünü açmıştı. Ancak üyelik süreci; hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, yargı reformu ve ekonomik uyum gibi birçok başlıkta kapsamlı düzenlemeler gerektiriyor.

Ukrayna tarafı, savaş koşullarına rağmen reform sürecini sürdürdüğünü ve Avrupa ile bütünleşmeyi stratejik bir tercih olarak gördüğünü vurguluyor. Kiev yönetimine göre AB üyeliği yalnızca ekonomik bir entegrasyon değil, aynı zamanda güvenlik ve siyasi istikrar anlamına geliyor.

Genişleme kuralları yeniden masada

Ukrayna’nın 2027 hedefi, Birlik içinde mevcut genişleme modelinin yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Bazı üye ülkeler, hızlı bir üyelik sürecinin kurumsal dengeleri zorlayabileceğini savunurken, diğerleri jeopolitik koşulların olağanüstü olduğunu ve Ukrayna’ya özel bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

AB içinde ayrıca “aşamalı üyelik” ya da “kademeli entegrasyon” gibi formüller tartışılıyor. Bu modele göre aday ülkeler, tam üyelik gerçekleşmeden önce bazı politika alanlarına kısmi olarak entegre edilebilecek.

Jeopolitik denge arayışı

Ukrayna’nın üyelik hedefi yalnızca teknik bir genişleme meselesi olarak görülmüyor. Süreç, Avrupa’nın Rusya karşısındaki stratejik konumlanışıyla da doğrudan bağlantılı. Birliğin Kiev’e vereceği mesajın, Doğu Avrupa’daki güvenlik dengeleri üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki aylarda müzakere başlıklarının açılması ve reform takviminin netleşmesi bekleniyor. Ancak 2027 gibi iddialı bir tarihin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, hem Ukrayna’nın reform performansına hem de AB içindeki siyasi uzlaşının seyrine bağlı olacak.