Ukrayna: ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'u, "barış planını" görüşmek için Kiev'de bekliyoruz

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll ile telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Daniel Driscoll'un bu hafta Kiev'e geleceğine yönelik açıklama yaptığını aktaran Yermak, "Bu hafta ordu sekreterini Kiev'de bekliyoruz ve kan dökülmesini durdurmak için gerekli adımları mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için çalışmaya devam etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Yermak’tan “barış planı” vurgusu

Yermak, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planı" üzerinde İsviçre'de görüşmelerin yapıldığını anımsatarak, "Cenevre'de sağlam bir temel atıldı ve Başkan (Volodimir) Zelenskiy ile Kiev'deki tüm ekip, daha fazla çalışmaya kararlı. Ukrayna hiçbir zaman barışa engel olmadı ve olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump-Zelenskiy görüşmesine hazırlık

Trump ve Zelenskiy'nin görüşmesine hazırlık için çalıştıklarını kaydeden Yermak, "Devlet başkanlarının toplantısı tarafımızca titizlikle ve hızlı bir şekilde hazırlanacaktır." açıklamasını yaptı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından 25 Kasım'da yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için ABD Başkanı Trump'la görüşmek üzere bu ay ABD'ye gideceğini açıklamıştı.