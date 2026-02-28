Ukrayna: ABD’nin İran’a kararlı tutumu kritik öneme sahip

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD’nin İran’a yönelik hamlelerinin ardından yaptığı açıklamada, Washington’un güçlü ve net bir tutum sergilemesinin kritik olduğunu belirtti. Zelenskiy, kararlılığın yalnızca bölgesel gerilimleri dengelemekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel suçluların etkisini azaltacağını ifade etti. Lider, bu yaklaşımın, uluslararası güvenlik açısından da belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

İran’ın Rusya’ya sağladığı destek ve bölgesel riskler

Zelenskiy, İran’ın Rusya ile yakın ilişkisine dikkat çekti ve Tahran’ın Ukrayna savaşında Rusya’ya uzun menzilli Shahed tipi insansız hava araçları sağladığını hatırlattı. Bu desteğin Ukrayna için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten lider, bölgedeki risklerin dikkatle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, açıklamasında yalnızca eleştiri yapmakla kalmayarak, çatışmanın daha geniş bir boyuta taşınmasını önlemenin önemini de vurguladı. Diplomatik yolların sürdürülmesi ve hayatların korunması gerektiğine dikkat çekti. Zelenskiy, kararlılık ve sorumluluk arasındaki dengeye dikkat çekerek, ABD’nin tutumunun bölgedeki istikrar için belirleyici olduğunu belirtti.

Zelenskiy, açıklamasını özetlerken “ABD’nin kararlı hareket etmesi önemli” ifadesini kullandı. Bu mesaj, hem İran’a yönelik harekatı desteklediğini hem de bölgedeki gerilimin kontrol altında tutulmasının kritik olduğunu ortaya koyuyor.