Ukrayna, AB’nin ‘ortak üyelik’ teklifini reddetti: Tek seçenek tam üyelik

Ukrayna yönetimi, AB içindeki bazı liderlerin sunduğu ve tam oy hakkı barındırmayan alternatif formüllere karşı sert bir duruş sergiledi. Savaşın gölgesinde yürütülen diplomatik süreçlerde elini güçlendirmek isteyen Kiev, birliğe tüm haklarıyla entegre olmayı tek seçenek olarak görüyor. Yapılan resmi açıklamalarda, Ukrayna'nın kıtanın güvenliği için sahada doğrudan mücadele verdiği hatırlatıldı. Bu nedenle sembolik ya da kısıtlı haklar içeren üyelik tekliflerinin adaletsiz olduğu ve ülkenin beklentilerini karşılamadığı ifade edildi.

Brüksel ve Kiev arasındaki gelecek planı çıkmazı

Fransa ve Almanya gibi birliğin güçlü ülkelerinden sızan planlarda, Ukrayna'ya karar alma süreçlerinde oy hakkı tanımayan ancak kurumsal toplantılara katılım imkanı veren ara statüler öneriliyordu. Avrupa bütçesinden fonlara erişimi de sınırlandıran bu kademeli üyelik modelleri, Ukrayna tarafında büyük tepkiyle karşılandı. Kiev, bu yapının ülkeyi birliğin kapısında belirsiz bir süre boyunca oyalayacağını savunarak takvimin netleştirilmesini talep ediyor.

AB içerisinde genişleme politikalarından sorumlu mekanizmalar, mevcut kuralların jeopolitik gerçeklikler karşısında yetersiz kaldığını kabul etse de hızlı bir tam üyeliğe kurumsal riskler nedeniyle temkinli yaklaşıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından dile getirilen önerilerde, Ukrayna'nın kurumlara dahil edilmesinin önemli bir sinyal olacağı ancak tam üyeliğin kısa vadede kuralları zedeleyebileceği savunulmuştu. Buna karşılık Ukrayna, barış anlaşmalarının bir parçası olarak önüne konulacak yol haritasında hiçbir haktan taviz verilmemesi gerektiği konusunda ısrarını sürdürüyor.