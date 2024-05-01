Ukrayna: Acilen mühimmata ihtiyaç var!

Ukrayna'nın Chasiv Yar yakınlarında savaşan 225. Ayrı Taarruz Taburu'nun komutanı Oleh Shyriaiev, daha fazla top mermisinin birliğinin mevzilerini korumasına yardımcı olacağını söyledi.

Kasabaya yakın bir komuta noktasında konuşan Shyriaiev, "Umarım en yakın zamanda top mermilerini alırız" dedi. Komutan Shyriaiev müttefiklerin sağladığı mühimmatın geçmişte savaş alanında önemli bir fark yarattığını sözlerine ekledi.

Daha eğitimli birliklerin ve uzun menzilli silahların Ukrayna'nın topraklarını daha etkili bir şekilde savunmasına da yardımcı olacağını söyleyen Shyriaiev, mühimmatın acil olarak temin edilmesini istedi.