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Ukrayna: Çernobil Nükleer Santrali'ne Rus İHA saldırısı düzenlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'ne Rus İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Ukrayna: Çernobil Nükleer Santrali'ne Rus İHA saldırısı düzenlendi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla (İHA) Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildirdi.

Radyasyon seviyesinde artış tespit edilmedi

İlk değerlendirmelere göre hasarın ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonrası yapının hasar gördüğü ancak yangının söndürüldüğü ve radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği belirtildi.

Rusya nükleer tesisleri hedef alıyor

Açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

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