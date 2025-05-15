Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: İstanbul'daki görüşmeler için heyet göndereceğiz

Dünyanın gözü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecine çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşmesi 2 saat 40 dakika sürdü.

Zelenski, İstanbul'daki zirveye katılmayacak

Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından kameralar karşısında basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.

Zelenski, "Trump ve Erdoğan’a saygımızdan barışa giden yolda kararlılığımızı ifade etmek için İstanbul’a heyet göndereceğiz. Mutlaka ABD temsilcileri ile görüşeceğiz" diyerek görüşmelere kendisinin katılmayacağını belirtti.

"Putin, 15 Mayıs dedi ben de hemen geldim"

Zelenski'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"Güzel bir ziyaret yaptık. Başlangıç Ankara'da oldu. Biz en üst seviyede Türkiye'deyiz. Türkiye, heyetimizi yine en üst seviyede karşıladı. Rus tarafının heyetini öğrendiğimizde sürece ciddiyetle yaklaşmadıklarını gördük. Bu teklif oysaki Rusya'dan gelmişti. Kendisi 15 Mayıs dedim, ben de hemen geldim ancak kendisi gelmedi.

Bizler ateşkesin gerçekleşmesi isteği için en üst seviyede geldik. Heyetimiz İstanbul'a gidecek. Müzakereler sırasında bir ilerleme olur diye umuyoruz. Yarın sabah erken kendisiyle Arnavutluk'taki toplantıya katılacağız. Bu katılım çok önceden planlandı."

"Karar vermeye uygun bir heyet yok"

"Bütün taraflar müzakere şartlarını yenilemeliler. Koşulsuz ve ön koşulsuz ateşkes olmalı. Adil bir barış olmalı, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ile BM tüzüğüne yönelik olmalıdır. Herkes toprak bütünlüğünü ve egemenliği desteklemelidir. Eğer hepimiz sonuç istiyorsak, ki biz hızlı bir şekilde barışa ulaşmak istiyoruz. Hepimizin adımları atmak için yetkisi var. Ancak Rus temsilcilere bakıyoruz ve anlıyoruz ki yüksek seviyede bir heyet yok."

"Rusya, savaşı bitirmek istemiyor"

"Ancak Rus temsilcilere bakıyoruz ve anlıyoruz ki yüksek seviyede bir heyet yok. Rusya bir şey yapmalıydı. Bu adımlar yoksa müzakereye hazır değiller, karar vermeye hazır değiller. Rus heyetinde karar alıcılar yok. Siyasi iradenin yetersizliğinden bahsediyoruz."

Daha kapsamlı yaptırımlar bekliyoruz. Son haftalarda ABD tarafından dahi çok çalışıldı, yaptırım paketi görüşüldü. Rusya şu anda bu savaşı bitirmek istemediğini gösteriyor."

"Kremlin lideri müzakereye hazırsa görüşelim"

"Kremlin lideri müzakereye hazırsa görüşmeye hazırız, herhangi bir koşul olmadan. Buradayız bekliyoruz. Bugün Ankara'dayız yarın İstanbul'a müzakere ekibimizin yanına gideceğiz. Dünyada görüşmek için Rus arayamayacağız.

Rusya tarafından bir saygısızlık gösteriliyor. Bu şahsi bir saygısızlık, Ruslar zaten bize saygısızdır ancak burada üçüncü bir taraf var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ABD Başkanı Trump'a saygısızlık. Bu saygısızlık sadece Ukrayna'ya yönelik değil herkese yöneliktir."

"Liderler toplanırsa Trump da gelebileceğini söyledi"

"ABD Başkanı Trump ile ekiplerimiz görüşmelere devam ediyor. Türkiye'de bir görüşme olacağını anladık ve en yüksek seviyede heyetimizi hazırladık. Trump da aynı zamanda Orta Doğu turunda idi ve bugünlerde yoğun programı vardı, liderler toplanırsa Trump da gelebileceğini söyledi. ABD irade gösterdi, ben bunu böyle anladım."

"Bizim için yaşam söz konusu"

"İnsanlar görüşmek istemediklerinde, sadece silahla bir şeylerin çözüleceğini düşündüğünde savaş olur. Çıkmaz yaşanmaması için diplomasi gerek. Barışı istemeyen tarafa baskı yaparak bunu çözebilir.

Trump'ın iki tarafa da baskısı söz konusuydu, hatta bize Rusya'dan daha fazla baskı yapıldı. Ama inanın sorun Ukrayna değil, Ukrayna sadece kendisini savunuyor. Bizim için yaşam söz konusu.

Ukrayna'nın ön koşulsuz ateşkesin yaşanması bizim için bir tavizdi, ama biz buna tamam dedik. Ukrayna'nın attığı tek olumlu adım bu değildi. Biz belli olmayan bir formata görüşmeye gidiyoruz, savaşı bitirecek diye. Rusya'ya da baskıyı görelim, Avrupa'dan ve ABD'den."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede neler konuşuldu?

"Birbirimizi nasıl güçlendirebiliriz diye görüştük. Karadeniz'de güvenlik, tahıl koridoru konularını görüştük. Önceliğimiz barışın sağlanması idi. Bu yüzden bugün Türkiye'deyiz ve en üst düzeyde heyet gönderdik. Rusya'nın müzakereye hazır olup olmadığını görüştük. 30 günlük ateşkese yapıcı taraflar destekliyor. "

"Görüşmenin saatini ben de bilmiyorum, saygısızlık"

"Görüşmenin saatini ben de bilmiyorum. Bu bir saygısızlık, müzakerelere katkı sunan herkese saygısızlık. Bugün Türkiye'de görüşme teklifi vardı, bizim ekibimizde İstanbul'da yarın da orada olacaklar. ABD ve Türk tarafı da arabulucu olarak görüşmelerde olacak."

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