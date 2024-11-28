Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın yeni balistik füze kullanımına yanıt olarak toplanan Ukrayna-NATO Konseyi toplantısının sonuçları hakkında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonla görüştü.

Görüşmede, Ukrayna-NATO Konseyi toplantısının sonuçları ele alındı

Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmenin acil ihtiyacını, NATO üye devletlerinde halihazırda mevcut olan belirli sistemlere odaklanarak ele aldıklarını belirten Zelenski, "Ayrıca, Washington'daki NATO Zirvesi'ndeki kararların tam olarak uygulanmasının önemini vurguladım, çünkü bu taahhütler halkımızın morali ve dayanıklılığı için hayati önem taşıyor." dedi.

Rus askeri hedeflerine yönelik uzun menzilli saldırılara ilişkin son onayın etkili olduğunu ancak Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Zelenski, "Mark'a, NATO ortaklarıyla yaptığı görüşmelerde bana verdiği sürekli destek ve güncel bilgileri paylaştığı için minnettarım." ifadelerine yer verdi.