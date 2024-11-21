Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD yardımları keserse savaşı kaybederiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD merkezli Fox haber kanalına açıklamalarda bulundu. Bin günü aşan Ukrayna’daki savaşla ilgili son durumu değerlendiren Zelenskiy, Rusya’ya karşı oluşan birliğin dağılmasından endişe ettiğini ifade etti. Savaşın ilk zamanlarının en zor dönem olduğunu belirten Zelenskiy, "Ancak içinde bulunduğumuz dönem bence Ukrayna'daki birliğimize bağlı. Şu an en tehlikeli olan şey, Avrupa'daki birliği ve en önemlisi Ukrayna ile ABD arasındaki birliği kaybetmemiz" dedi.

Savaşı bitirmenin tek yolunun diplomasi olduğunu savunan Zelenskiy, "Bugünden itibaren savaşın sona ermesinin Putin'e bağlı olduğundan gerçekten eminim. Bunu yapabilir. İsteyebilir ve bu savaşı sona erdirebilir" şeklinde konuştu. Savaşın sona ermesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna daha fazla bağlı olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, “Putin, ABD’den daha zayıf. ABD Başkanı'nın gücü, yetkileri ve silahları var. Enerji kaynaklarının fiyatını düşürebilir. Medyada Trump'ın enerji kaynaklarının, petrolün fiyatlarını düşürebileceğine yönelik sinyaller duydum ve bunun yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Trump, Putin'den daha güçlü"

ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın savaşı sona erdirme ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, "Bu basit olmayacak, ancak ABD’nin elinde olan tüm meseleleri kullanırsa, evet, yapabilir. Çünkü o Putin'den çok daha güçlü. Amerika Birleşik Devletleri daha güçlü. Ekonomi daha güçlü. ABD’nin çok büyük bir etkisi var" şeklinde konuştu.

"ABD yardımları keserse kaybederiz"

ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardımlarla ilgili konuşan Zelenskiy, "Eğer yardımları keserlerse, bence kaybedeceğiz. Elbette, her durumda kalıp ve savaşacağız. Üretim yapıyoruz ancak kazanmak için yeterli değil. Hayatta kalmak için yeterli değil. Ancak, bu ABD’nin seçimi olacaksa, ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz" dedi.