Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD’den gelen güvenlik garantileri belgesi yüzde 100 hazır

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenskiy, belgenin Ukrayna’ya yönelik güvenlik taahhütlerini yazılı bir çerçeveye oturtmayı amaçladığını belirtti. Zelenskiy, metnin taraflar arasında uzun süredir devam eden diplomatik görüşmelerin ürünü olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, belgenin imzalanmasının ardından hem ABD Kongresi’ne hem de Ukrayna Parlamentosu’na gönderileceğini, böylece sürecin resmi onay aşamasına geçeceğini söyledi. Zelenskiy, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerde diplomatik açıdan önemli bir eşik olduğunu dile getirdi.

Abu Dabi’de üçlü temaslar

Açıklama Ukrayna, Rusya ve ABD temsilcilerinin Abu Dabi’de gerçekleştirdiği son diplomatik temasların ardından geldi. Söz konusu görüşmelerde kapsamlı bir anlaşmaya varılamasa da tarafların iletişim kanallarını açık tutma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Zelenskiy, yürütülen temaslarda ele alınan başlıkların zaman içinde daha sınırlı hale geldiğini, ancak bazı temel konuların hâlâ müzakere gerektirdiğini söyledi. Ukrayna tarafı, diplomatik sürecin devam etmesi gerektiğini vurgularken, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin tutumunun değişmediğini yineledi.

Diplomatik kaynaklar, ABD ile hazırlanan güvenlik belgesinin Ukrayna’ya yönelik desteğin daha öngörülebilir bir zemine taşınmasını hedeflediğini, bunun da Kiev’in uluslararası temaslarında elini güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor.