Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya’da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'ya ulaştığını belirterek, ABD müzakere heyetiyle görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu anda Almanya'dayım. Bugünün gündeminde Amerikan müzakere heyetiyle yapılacak toplantı yer alıyor. Budapeşte Memorandumu tecrübesinin ve Rusya'nın işgalinin bir daha asla tekrarlanmaması için Ukrayna'nın güvenliğinin nasıl güvenilir bir şekilde garanti altına alınacağına odaklanıyoruz. Görüşmelerin yapıcı geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.