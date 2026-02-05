Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Birliği Konseyi’ne teşekkür etti

Zelenskiy, AB Konseyi’ne teşekkür ederek Ukrayna’ya 2026–2027’de 90 milyar Euro destek sağlanacağını duyurdu.

Avrupa desteği Ukrayna’nın güvenliği ve müzakere gücünü güçlendiriyor

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre bu fonların, mali güvenliklerinin teminatı olduğu için, bundan sonraki tüm adımların da mümkün olan en kısa sürede atılmasını beklediklerini dile getiren Zelenski, şunları ifade etti:

“Rusya’nın enerji sektörümüze yönelik bu kadar alçakça saldırıları sürerken, Avrupa’nın Ukrayna’ya uzun vadeli destek vereceğini göstermesi büyük önem taşıyor. Bu yardım yalnızca Ukrayna’yı birçok alanda güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda müzakere masasındaki konumumuzu da pekiştiriyor. Bu, tüm Avrupa’nın güvenliğine ve ortak geleceğimize yapılmış önemli bir katkıdır.”