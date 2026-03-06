Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Çeçen savaşçılara iftar yemeği verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ramazan ayı dolayısıyla başkent Kiev’deki İslam Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Ukrayna Müslümanları Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin en dikkat çekici konukları ise, Rusya’ya karşı Ukrayna saflarında savaşan Çeçen kökenli gönüllü birlikler oldu.

İçkerya destekçisi savaşçılar Zelenskiy ile bir arada görüntülendi

İftar yemeğine katılan savaşçıların, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kurulan ancak Rusya tarafından kanlı bir şekilde bastırılmadan önce yaklaşık 10 yıl varlığını sürdürebilen "İçkerya Çeçen Cumhuriyeti"nin bağımsızlığını destekleyen gruplardan oluştuğu belirtildi.

Olayla ilgili paylaşılan video görüntülerinde; günümüzde sürgündeki bir hükümet tarafından temsil edilen ve Ukrayna tarafından "Rusya'nın geçici işgali altında" kabul edilen İçkerya'nın Silahlı Kuvvetler Komutanı Abdül Hakim Şişani (Rustam Azhiev) ile sürgün hükümetinin "Ansar" kod adlı Ukrayna temsilcisi de Zelenskiy ile aynı karede yer aldı.

Askerler ödüllendirildi

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden iftar buluşmasına ilişkin yapılan resmi açıklamada, Devlet Başkanı Zelenskiy'in cephede gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü askerleri ödüllendirdiği bildirildi.

Zelenskiy askerlere; Prens Yaroslav Bilge Nişanı (5. sınıf), Bohdan Khmelnytskyi Nişanı (3. sınıf), Cesaret Nişanı (3. sınıf) ve Danylo Halytskyi Nişanı'nın yanı sıra Ukrayna'ya Askerlik Hizmeti ve Vatan Savunucusu Madalyaları takdim etti. Törende bir konuşma yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya karşısında gösterdiği eşsiz direncin, farklı inançlara sahip vatandaşların omuz omuza ülkenin savunmasına katılmasından güç aldığının altını çizdi.